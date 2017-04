Novara-Verona, Pecchia: "Perdere sarebbe stata una beffa"

Giovanni Remigare

10/04/2017 23:21

NOVARA VERONA PECCHIA / Il Verona si salva grazie al gol di Pazzini nei minuti di recupero e mister Fabio Pecchia ringrazia. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate a 'Sky Sport', al termine della gara: "Il gol arrivato nel finale ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma non basta. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, poi nel secondo dopo il gol del pari abbiamo sofferto la loro fisicità. Manca un'espulsione a Troest, secondo me è un episodio che poteva essere decisivo. Torniamo a casa con la testa al primo tempo che è stato quasi perfetto, bisognava fare qualcosa in più sottoporta. Questo campionato è difficile, tutte le squadre sono temibili. Ora dobbiamo tornare a fare bene in casa, dove siamo fino a questo punto un po' mancati".