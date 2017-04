Novara-Verona, Pazzini deluso: "Peccato per il risultato"

Giovanni Remigare

10/04/2017 23:10

NOVARA VERONA PAZZINI / Il Verona si salva nei minuti di recupero grazie al gol di Giampaolo Pazzini, che segna la rete del 2-2 contro il Novara. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante scaligero ai microfoni di 'Sky Sport': "A fine partita ero nervoso ed arrabbiato perchè eravamo sotto e non volevamo perdere. Alla fine per come si era messa è stato importante almeno pareggiare. Sono convinto che possiamo far bene e raggiungere l'obiettivo. Ora dobbiamo stare attenti e pensare partita dopo partita".