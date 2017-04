Pescara, Sebastiani: "Daremo il massimo contro la Juventus"

11/04/2017 02:31

PESCARA SEBASTIANI / Daniele Sabastiani, presidente del Pescara, ha analizzato il momento della sua squadra: "Mi aspetto una prova importante dalla squadra, perché ci dobbiamo credere fino alla fine - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Cercheremo di mettere in campo il massimo contro la Juventus. Il Pescara se avesse avuto sempre tutti i giocatori a disposizione la stagione sarebbe andata in modo diverso, ovviamente ci abbiamo messo tanto del nostro come tipo 5 rigori sbagliati di cui 4 decisivi. Verratti lo vedrei meglio nel Barcellona rispetto che nella Juventus, in Italia forse non avrebbe avuto la stessa crescita".

M.D.A.