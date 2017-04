PAGELLE E TABELLINO DI NOVARA-VERONA: Calderoni super, Pazzini decisivo

Giovanni Remigare

10/04/2017 23:03

PAGELLE E TABELLINO NOVARA VERONA / Si è concluso in parità il posticipo Novara-Verona. Il risultato finale per le news Serie B è stato di 2-2, con molte emozioni nel finale.

Novara-Verona: grande prestazione di Calderoni, Pazzini non sbaglia mai

Di seguito le pagelle del match a cura di Calciomercato.it.

NOVARA

Da Costa 5: Poche colpe per lui in occasione del gol di Siligardi, nel finale la fa grossa in uscita lasciando a Pazzini la porta spalancata per il clamoroso 2-2.

Troest 6: Entra in partita dopo 45' e lo fa con grande personalità. Nel finale rischia il doppio giallo, per un fallo su Pazzini.

Mantovani 6: Soffre Pazzini e la sua esperienza, si fa ammonire condizionando la sua gara nella ripresa.

Chiosa 6: Partita sufficiente per lui, che soffre le avanzate di Pazzini nel primo tempo. Nella ripresa non si fa intimidire.

Dickmann 6,5: Uno dei pochi che dimostra di poter mettere in difficoltà la retroguardia scaligera. Nel secondo tempo è una scheggia.

Casarini 6,5: Tra i migliori in campo per i padroni di casa, annulla Romulo spingendo con continuità soprattutto nel secondo tempo.

Adorjan 5,5: Non una partita memorabile per lui, diligente e ordinato, ma appare in ritardo di condizione. (76' Chaja s.v.)

Bolzoni 6,5: Uno dei migliori per continuità e duttilità in mezzo al campo. Dal suo destro nasce il gol del pareggio.

(71' Cinelli s.v.)

Calderoni 7: Decisivo in occasione del gol del pareggio dei suoi, segna anche la rete del momentaneo vantaggio nei minuti finali.

Galabinov 6,5: Si batte con grinta e grande volontà, creando una potenziale occasione nel primo tempo. Nella ripresa si prende sulle spalle la squadra cambiando la marcia all'attacco azzurro.

Sansone s.v.: Dura solo trenta minuti la sua gara, poi un infortunio lo costringe ad uscire.

(30' Macheda 6,5): Entra a freddo per l'improvviso infortunio di Sansone. Nella ripresa timbra il cartellino con il gol del pareggio. Dopo pochi minuti si divora la possibile doppietta.



All.Boscaglia 7: E' il vero leader di questa squadra, la guida e la comanda da fuori con grande grinta e voglia di vincere.

VERONA

Nicolas 7: Si supera con una grandissima parata nella ripresa su Galabinov che tiene in partita il Verona.

Romulo 6,5: Primo tempo di alto livello per l'ex Juventus che sulla fascia destra fa valere la sua esperienza. Nella ripresa cala sensibilmente causa una botta al ginocchio e viene sovrastato da Casarini.

Bianchetti 6: decisivo nel primo tempo quando dice no a un tiro da fuori di Calderoni. Nella ripresa non è perfetto in occasione dei due gol subiti.

Ferrari 6: Dopo una partita di corsa e sacrificio, è costretto a lasciare la squadra nel finale per un problema muscolare.

Souprayen 5,5: Soffre la fisicità di Galabinov nel secondo tempo. L'attaccante del Novara lo fa letteralmente impazzire.

Fossati 6: Molto bene nel primo tempo, costante ed incisivo. Nel secondo tempo non lo si vede più. (92' Valoti s.v.)

Bessa 6: Ci prova con due conclusioni dalla distanza, ma non è fortunato. Partita di sostanza per lui, ma risulta poco lucido sotto porta.

Zuculini 6: Prima parte della gara di qualità e buona gestione della palla, ma dopo il gol del vantaggio di Siligardi sparisce dal campo.

Siligardi 6,5: Bravo a sfruttare la ciliegina che gli posa sui piedi Luppi per il gol del vantaggio. Appare in discreta condizione e lo dimostra con alcuni inserimenti senza palla, ma nella ripresa cala ed è costretto ad uscire. (68' A.Caracciolo 6): Appena entrato si presenta con due belle chiusure su Macheda e Galabinov.

Pazzini 7: Mai pericoloso come siamo abituati a vederlo, si batte e cerca di dar fastidio al giro palla del Novara. Nei minuti di recupero si prende la scena segnando un gol meravigioso che salva gli scaligeri.

Luppi 6: Partita di sacrificio e corsa. Pecchia gli da' compiti ben precisi che svolge egregiamente, soprattutto nel primo tempo quando confeziona l'assist dell'1-0 a Siligardi.



All. Pecchia 5,5: Non riesce a dare la scossa alla squadra, una volta in vantaggio non riesce a chiuderla soffrendo nel secondo tempo. Sembra mancare personalità agli scaligeri.

TABELLINO

Novara: Da Costa; Troest, Mantovani, Chiosa; Dickmann, Casarini, Adorjan, Bolzoni (71' Cinelli), Calderoni; Galabinov, Sansone (30'Macheda). Allenatore: Boscaglia

Verona: Nicolas; Romulo, Bianchetti, Ferrari, Souprayen; Fossati, Bessa, Zuculini; Siligardi (68' A.Caracciolo), Pazzini, Luppi (77'Cappelluzzo). Allenatore: Pecchia.

Marcatori: 27' Siligardi (V), 56' Macheda (N), Mantovani (N), 90' Calderoni (N), 92' Pazzini (V)

Ammoniti: Troest (N), Bolzoni (N), Mantonvani (N)