Calciomercato Palermo, ribaltone in panchina: via Lopez, ecco Colomba? Le ultime di CM.IT

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

10/04/2017 21:43

CALCIOMERCATO PALERMO DIEGO LOPEZ / Nuovo terremoto in casa Palermo. Dopo le annunciate dimissioni del direttore sportivo Nicola Salerno, che mercoledì saluterà la squadra, traballa la posizione del tecnico Diego Lopez.

Lo stesso diesse ha spiegato che il paventato esonero dell'allenatore ha avuto un peso determinante sulla sua decisione. In attesa di capire se Lopez sarà esonerato, o se addirittura l'ex difensore del Cagliari deciderà autonomamente di lasciare seguendo Salerno, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, comincia a circolare con insistenza il nome di Franco Colomba, al quale Zamparini ha già chiesto la disponibilità. Non va esclusa nemmeno la pista Reja, tanto apprezzato dall'ex numero uno rosanero, e contattato in passato. Possibile, però, che nelle prossime ore si provi a ricucire con Salerno confermando la piena fiducia a Lopez: in casa rosanero mai dire mai.