Juventus-Barcellona: probabili formazioni, dove vederla e intrecci di calciomercato

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/04/2017 10:00

JUVENTUS-BARCELLONA / Tifosi della Juventus, oggi è il grande giorno. Stasera, allo 'Juventus Stadium' di Torino, la formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri affronta il Barcellona di Luis Enrique per la gara d'andata valida per i quarti di finale di Champions League. E le ultime news Juventus non parlano d'altro: dalle parole in conferenza di Allegri e Luis Enrique alle probabiii formazioni passando per gli intrecci di calciomercato, ecco l'analisi della sfida di Champions League Juventus-Barcellona, trasmessa in chiaro su Canale 5.

Juventus-Barcellona, le scelte di formazione di Allegri e Luis Enrique

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Barcellona, è stato chiaro: "Non dico la formazione, ma i quattro davanti (Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, n.d.r.) giocano tutti. Non vedo perché bisogna rinunciare a loro. Si giocherà una grande partita ma andrà giocata con l'ambizione di passare il turno. Sarà difficile perché il Barcellona è ancora la squadra più forte del mondo, con quei tre davanti che ti garantiscono sempre gol. (...) E' la decima volta che incontro il Barcellona. La finale è una partita secca, questa invece si gioca su 180 minuti. L'importante è tenere aperto il passaggio perché poi nel calcio può succedere di tutto. Il Barcellona continua ad essere forte perché ha tre giocatori davanti che garantiscono tanti gol. Noi abbiamo soltanto due giocatori reduci dalla finale del 2015, Buffon e Bonucci. (...) Alex Sandro è in ballottaggio con Asamoah. Stanno tutte e due bene, deciderò martedì mattina".

Ecco, invece, le (poche) indicazioni di formazione blaugrana tratte dalla conferenza stampa di Luis Enrique pre Juve-Barcellona: "Per noi Sergio Busquets è un giocatore vitale, le cifre e i numeri dicono questo, ma siamo preparati per fare a meno di lui (è squalificato, n.d.r.) e abbiamo molte alternative per sostituirlo. E' normale durante una competizione dover fare a meno di un giocatore. (...) André Gomes può giocare, mi sembra ingiusto riportare tutte le sconfitte ad un unico giocatore. E' uno sport di gruppo ed è patetico quello che succede in determinati giocatori. E' ingiusto, parlare sempre di un giocatore per le sconfitte".

Entrambi gli allenatori dovranno fare attenzione al 'pericolo' diffidati: in casa Juve l'unico calciatore a rischio squalifica per la gara di ritorno in caso di ammonizione stasera è Juan Cuadrado, mentre Luis Enrique 'teme' per le sorti di Piqué, Rakitic e Neymar.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA:

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suarez, Neymar. All.: Luis Enrique.

Juventus-Barcellona, da Dybala a André Gomes: gli intrecci di calciomercato

Quando si parla di Juventus-Barcellona in chiave calciomercato, il nome che balza subito alla mente è quello di Paulo Dybala, in trattativa con la Juve per un rinnovo a circa 7 milioni di euro a stagione ma nel mirino del club blaugrana che non ha intenzione di mollare la presa. Mar Bianchi, giornalista di 'Sport', lo ha confermato in esclusiva a Calciomercato.it: "Tutta la tifoseria del Barcellona sogna Dybala come erede di Leo Messi". La 'Vecchia Signora', da par suo, segue da tempo alcuni calciatori attualmente nella rosa blaugrana: Javier Mascherano, Ivan Rakitic (fresco di rinnovo del contratto) e André Gomes. Tra i tre giocatori, il maggior indiziato a salutare Barcellona a fine stagione è proprio quest'ultimo, che potrebbe arrivare pertanto a Torino con un anno di 'ritardo'.

La Juve, in vista del mercato estivo, è alla ricerca di un centrocampista centrale e, accanto alla prima scelta Corentin Tolisso e al sogno Marco Verratti (obiettivo primario anche in casa Barcellona), c'è anche il nome del calciatore portoghese classe 1993 ex Valencia sul taccuino di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Non è tutto: la sfida tra Juventus e Barcellona potrebbe arrivare fino in Brasile: Vinicius Jr, attaccante 16enne del Flamengo, è nel mirino di entrambi i club.