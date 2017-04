Barcellona, stangata in arrivo per Neymar!

10/04/2017 21:53

BARCELLONA NEYMAR SQUALIFICA - Maxi-squalifica per Neymar. L'asso del Barcellona, espulso per doppio giallo sabato nel secondo tempo del match perso in casa del Malaga, potrebbe subire una squalifica di tre giornate: una per il rosso e le altre due per gli applausi ironici nel confronti di un componente della terna arbitrale come riporta 'Marca.com'. L'ufficialità della decisione su Neymar arriverà domani dalla commissione disciplinare delle Federazione spagnola, con l'ex Santos che oltre alle sfide con Real Sociedad e Osasuna salterebbe anche il 'Clasico' del 23 aprile al 'Bernabeu' contro il Real Madrid se le indiscrezioni della vigilia venissero confermate.

