Juventus-Barcellona, tre ipotesi di formazione nella testa di Luis Enrique

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

10/04/2017 22:40

JUVENTUS BARCELLONA FORMAZIONE / Ormai il countdown per il fischio di inizio del quarto di finale di andata tra Juventus e Barcellona è vicino a segnare lo zero. L'attesissima sfida è pronta a regalare spettacolo a tutti gli appassionati e le news Juventus riportano di un Luis Enrique alle prese con alcuni problemi di formazione. L'allenatore blugrana dovrà fare a meno di Busquets incorso in un turno di squalifica nella leggendaria gara di ritorno contro il Paris Saint Germain.

Juventus-Barcellona, Luis Enrique ha in mente tre tipi di formazione

L'ex tecnico della Roma dovrà così fare i conti con l'assenza di uno dei perni del suo centrocampo e della squadra in generale e per sostituirlo avrebbe in mente tre ipotesi di formazione. Nel primo caso, e forse il più probabile, lo spagnolo potrebbe avanzare Mascherano in mediana e inserire Umtiti, difensore arrivato nell'ultima finestra di calciomercato estiva, al fianco di Piquè; in questa circostanza, il Barcellona scenderebbe in campo con il consueto 4-3-3. Seconda ipotesi sarebbe, invece, il 3-4-3 adottato nella storica vittoria contro il PSG; Mascherano si piazzerebbe sempre al centro del campo, ma insieme al difensore spagnolo e a quello francese potrebbe esserci Mathieu. L'ex Valencia è uscito, però, sommerso dalle critiche dopo la sconfitta contro il Malaga e per questo motivo Luis Enrique avrebbe in mente una terza formazione: sempre 3-4-3 ma con Mascherano in difesa e Rakitic a fare da regista in mezzo al campo insieme ad Iniesta ed uno tra Denis Suarez e André Gomes.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piquè, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Neymar, Messi, Suarez.