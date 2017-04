Pescara, Stendardo: "Niente calcoli con Juve e Roma"

10/04/2017 21:26

PESCARA STENDARDO JUVENTUS - Il Pescara non demorde e non alza bandiera bianca. Guglielmo Stendardo tiene viva la speranza per l'obiettivo salvezza: "Il Crotone sta dimostrando che bisogna provarci fino alla fine. Per noi sarà durissima, affronteremo Juventus e Roma nelle prossime due gare, però da qui al termine della stagione possiamo toglierci qualche soddisfazione - ha detto l'esperto difensore come riporta il sito ufficiale dei 'Delfini' - Non abbiamo nulla da perdere, anche contro Juve e Roma dobbiamo giocare per vincere. Sabato spero di esserci, non possiamo fare calcoli ormai".



G.M.