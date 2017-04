Calciomercato Napoli, Soldati: "Attrezzati per sostituire Karnezis"

10/04/2017 20:59

CALCIOMERCATO NAPOLI KARNEZIS UDINESE / Intervistato da 'Radio Crc', il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha fatto il punto sul calciomercato da Jankto a Meret, passando per Zapata. Il numero uno del club bianconero ha parlato, inoltre, di Karnezis, accostato al Napoli: "Andrà in azzurro? Non lo so - ammette il presidente - E' apprezzato da tante squadre, qui si è inserito bene ma se dovesse partire siamo attrezzati per sostituirlo".



M.S.