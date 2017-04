Juventus-Barcellona, dalla 'BBC' al talismano Buffon: il segreto sarà la difesa

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

JUVENTUS BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE / Nella serata di domani si terrà l'attesissima sfida tra Juventus e Barcellona, che in molti hanno già facilmente etichettato come la rivincita della finale di Champions League del 2015.

I blaugrana sono cambiati davvero poco da allora, con la sola cessione nella rosa titolare di Dani Alves, che vivrà questa sfida da ex. I bianconeri hanno visto andar via grandi campioni, con un centrocampo del tutto rinnovato. Pirlo, Vidal e Pogba giocano ormai altrove, con Marchisio, Khedira e Pjanic pronti a non farne sentire la mancanza. Le ultime news Juve parlano di una squadra matura, che ha meritato d'arrivare fin qui in questa competizione. Il gruppo di Allegri può dire la sua, senza timori reverenziali. Nei confronti di questo Barcellona, tutt'altro che imbattibile, sarà necessario avere molto rispetto.

Juventus-Barcellona, da Bonucci a Buffon: Allegri sa come battere Luis Enrique

I dati della cavalcata della Juventus evidenziano come, al di là dei fenomeni offensivi giunti in sede di calciomercato, il segreto di questo gruppo resti la difesa. Il Barcellona ha subito 9 reti in tutte le gare di questa Champions League, mentre i bianconeri sono fermi a quota 2.

Una statistica che sottolinea quanto poco concedano i bianconeri che, soprattutto allo 'Stadium', dovranno dare il massimo per evitare di subire una rete dal fenomenale trio d'attacco blaugrana. Messi, Neymar, Suarez e soci hanno messo a segno già 26 gol e non intendono fermarsi.

Alla Juventus sono invece bastate 14 reti per arrivare fin qui ma, contro una rosa di tale qualità, Allegri non punterà di certo alla goleada. Se la speranza è quella di ripetere il successo casalingo del Psg, ovviamente la 'Vecchia Signora' non imposterà la sua gara allo stesso modo. Dybala e Higuain dovranno trarre il massimo da ogni minima chance, con i reparti di difesa e centrocampo alquanto vicini per non concedere spazi letali. Infine, affidandosi ancora ai numeri e a un pizzico di scaramanzia, Buffon è l'unico tra i top portieri a non aver mai subito una rete da Messi e, cullando il sogno dell'unica Coppa che manca alla sua bacheca, non vorrà interrompere proprio domani questa felice statistica.