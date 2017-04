Palermo, si dimette Salerno: "Non posso lavorare così"

10/04/2017 19:59

PALERMO DIMISSIONI SALERNO / Momento sempre più difficile per il Palermo. Alla situazione quasi disperata sul campo, con le recenti sconfitte che avvicinano la retrocessione in Serie B, si aggiunge il caos societario. Caos simboleggiato dalle dimissioni di Nicola Salerno: il direttore sportivo rosanero ha annunciato di aver rimesso il proprio mandato. "E' una decisione che ho già preso - ha detto a 'LiveSiciliaSport' - Mercoledì saluterò la squadra e definirò i dettagli. Non ci sono margini per continuare. Non ho la possibilità di svolgere il mio lavoro e dunque reputo più opportuno farmi da parte. Sono stati mesi importanti, ho un buon rapporto con la società. Non c'è rancore, semplicemente una scelta individuale". Insieme a lui, potrebbe lasciare anche Lopez: "Lui non ha ricevuto alcuna comunicazione - ha spiegato Salerno - ma si potrebbe arrivare all'esonero già in settimana, o dopo la prossima partita. Certo, anche la possibilità del suo esonero ha inciso sulla mia decisione. Ma sono sereno".

N.L.C.