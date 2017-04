10/04/2017 19:38

CLOSING MILAN BERLUSCONI RIFIUTA PRESIDENZA / Il closing è sempre più vicino, giovedì è la data decisiva. Il Milan sta per diventare cinese. Senza Silvio Berlusconi, nemmeno come presidente onorario. Come si apprende da 'ansa.it', l'ex premier è riconoscente a Yonghong Li per la proposta, ma starebbe pensando di non accettarla. Alla base della sua decisione motivi affettivi: Berlusconi preferirebbe separarsi definitivamente dai rossoneri.

N.L.C.