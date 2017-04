Juventus-Barcellona, Buffon: "Loro uguali a due anni fa. Rimonta scioccante col PSG"

10/04/2017 19:30

JUVENTUS BARCELLONA BUFFON / L'attesa gara tra Juventus e Barcellona nei quarti di finale di Champions League si avvicina. Le ultime news Juventus vedono un ambiente già carico per spingere i bianconeri verso la vittoria domani sera, con il ritorno che si terrà nel caldissimo 'Camp Nou'. Gianluigi Buffon, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato le difficoltà del match. Calciomercato.it vi ha offerto la diretta testuale.

LA PARTITA - "Il Barcellona ha una filosofia di gioco ben definita ormai da tanti anni. Una filosofia che l'ha portata a trionfi che tutti sappiamo e una consapevolezza della loro forza. Noi negli ultimi dieci anni abbiamo avuto delle difficoltà poi siamo tornati alla ribalta, dove la storia ci ha insegnati a stare. Bisogna andare un po' per volta, credo che sia questa la strada. Credo abbiamo tutti la coscienza di aver incontrato la squadra più forte, ma sarà bello vedere dove possiamo migliorare. Ci saranno spunti significativi che ci daranno tante risposte".

ATTACCO CATALANO - "Non so quante squadre giochino con tre punte secche come il Barcellona. Non vorrei mancare di rispetto a nessuno, ma è evidente che una squadra che ha Neymar, Messi e Suarez abbia una forza devastante che ogni allenatore vorrebbe avere. Tutti e tre sono molto altruisti, hanno un atteggiamento bello e c'è rispetto e gioia nel vederli giocare insieme. Questo ci fa capire che sarà dura contro un tridente amalgamato".

Juventus-Barcellona, Buffon parla in conferenza stampa

Buffon, che nel prima della conferenza ha parlato delle condizioni di Messi, ha commentato anche la fede calcistica dei suoi figli: "Tifano Messi e Barça? Sicuramente domani avrò tanto nervosismo, quello è uno stato d'animo che mi accompagna sempre in queste gare. Spero di averlo anche domani, altrimenti potrei smettere con le competizioni. Queste gare è bello gustarsele con quell'approccio teso. Per quanto riguarda i 'nemici' in casa, mi fa piacere che i miei figli siano innamorati di Messi, Neymar e Suarez. Mi fa capire che hanno gusto".

MESSI - "Non mi ha mai segnato? Questa cosa l'avevo dimenticata (ride, ndr). Ho avuto la fortuna di incontrarlo poche volte e di avere difensori che gli hanno reso la vita difficile. Quando incontri certi giocatori, qualcosa dipende da te ma molto dal destino e da Messi stesso".

DANI ALVES - "Siamo sicuramente contenti del fatto che Dani si sia unito alla nostra causa. Al di là del giocatore, il modo con cui si è imposto nella Juve secondo me può risultare decisivo alla crescita di molti. Di questo va sicuramente ringraziato perché si sta dando con grande altruismo alla causa. Loro sono cambiati in niente, noi invece tatticamente abbiamo modificato qualcosa. Vediamo se dopo un anno e mezzo la distanza da loro si è assottigliata. Sarebbe un dato importante per noi".

DYBALA - "Considerando che è qui da due stagioni, sicuramente è la partita più importante che gioca con noi. E' un evento al quale tiene tanto e ci arriva nelle condizioni psico-fisiche migliori. Il ragazzo sente la sfida e si è preparato al meglio. Paulo e lo stesso Gonzalo sa che poter avvalerci di loro al 100% ci dà sicurezza e carica".

LA DIFESA - "Un'ottima fase difensiva aumenta la probabilità di vittorie. Questo è sempre stato il nostro connotato. Probabilmente alcune volte ci è mancato un po' di esperienza e consapevolezza. Nel frattempo sono passati gli anni e mi auguro che tutti i motivi per i quali non abbiamo vinto in passato ci abbiano insegnato qualcosa. E questo spero di vederlo in campo domani".

MENTALITA' - "Avere lucidità su chi è il nostro avversario e il suo potenziale è già un passo in avanti perché così non ci colgono di sorpresa. Penso che il Barça nelle due sfide sia la squadra più complicata da estromettere, perché spesso vince o perde per demeriti suoi. Ha talmente tanta forza che il destino se lo crea come vuole. Abbiamo grande rispetto ma non vogliamo essere una vittima deisgnata. Cercheremo di giocare con coraggio mettendo in mostra i nostri lati migliori".

L'ATTEGGIAMENTO - "Sentire fiducia e positività per l'obiettivo prefissato è bello. Questo discorso lo devono fare tutti i calciatori. Io sono 22 anni che penso e spero che sia l'anno giusto. Quando c'è il fischio di inizio bisogna avere questo atteggiamento, poi gli avversari possono essere più bravi come accadde due anni fa".

LA RIMONTA - "La loro gara col PSG? Quando ho visto la rimonta del Barça ho pensato che la vita mi ha segnato una cosa nuova: questo è molto bello. Quando hai la presunzione di aver visto tutto e la vita ti sorprende, credo sia una cosa scioccante. Nulla faceva presagire che il Barça potesse rimontare, nonstante io abbia grande ammirazione per loro. Da un punto di vista sportivo, il Barcellona ci ha dato una lezione enorme: tutto può succedere. A volte anche la 'Dea bendata' ti aiuta, mi auguro abbiano finito le scorte".

M.D.A.