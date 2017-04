Calciomercato Juventus, sprint del Manchester City su Sanchez

Nicola Lo Conte

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ MANCHESTER CITY / Alexis Sanchez sta ormai per esaurire la sua avventura con la maglia dell'Arsenal. L'attaccante cileno andrà in scadenza con i 'Gunners' a giugno 2018 e ha già ribadito più volte l'intenzione di non rinnovare il contratto. La cessione a giugno di quest'anno è dunque inevitabile, anche perché è l'unico modo con cui il club londinese potrebbe monetizzare il suo addio. Va da sé che quello del 'Niño Maravilla' sarà uno dei nomi destinati a infiammare il calciomercato estivo. Attaccanti prolifici come lui, del resto (64 reti complessive finora nelle tre stagioni a Londra) non ce ne sono tanti in giro.

Calciomercato Juventus, Sanchez vicino al Manchester City

Non è un caso che il suo profilo sia entrato prepotentemente anche nell'orbita del calciomercato Juventus. In particolare da tempo Marotta ha un piano per Sanchez, fidando nei soldi provenienti dai riscatti di Zaza e Coman. Il primo è arrivato quest'oggi, il secondo arriverà presto. Alla Juve, del resto, l'idea è potenziare ulteriormente l'attacco. L'infortunio di Pjaca ha dimostrato che la coperta, là davanti, è piuttosto corta. Ma la concorrenza per Sanchez è numerosa e agguerrita. E si aggiunge ora anche un competitor d'eccezione: il Manchester City. Secondo il 'Sun', anzi, i 'Citizens' sarebbero in pole per la conclusione dell'affare con l'Arsenal. I rapporti di Guardiola con il giocatore, già allenato ai tempi del Barcellona, potrebbero fare la differenza. In più, lo sceicco Mansour per essere sicuro di chiudere il colpo sarebbe pronto a staccare un assegno da 58 milioni di euro. C'è da scommettere che la risposta delle altre pretendenti, Juve inclusa, non si farà attendere.