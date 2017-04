Punto Bundesliga, risultati e classifica ventottesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

10/04/2017 18:25

PUNTO BUNDESLIGA 28A GIORNATA / Il conto alla rovescia è già partito. Manca sempre meno alla conquista dell'ennesima Bundesliga da parte del Bayern Monaco che marcia a grandi passi verso il titolo. Non c'è storia neanche nel big match col Borussia Dortmund, abbattuto con un sonoro 4-1. Alla 28a giornata sono 10 i punti di vantaggi sulla diretta inseguitrice, l'RB Lipsia che esulta allo scadere con un gol di Poulsen affossando il Bayer Leverkusen. Secondo posto ormai blindato, visto che contemporaneamente l'Hoffenheim cade con l'Amburgo.



Si rialza l'Hertha Berlino che mette fine ad una striscia di tre ko consecutivi battendo l'Augsburg e tenendo dietro il Friburgo che passa di misura col Mainz. Il Borussia Moenchengladbach continua a sperare nell'Europa superando il Colonia in trasferta con uno spettacolare 2-3, l'Eintracht Francoforte non sa più vincere e pareggia 2-2 col Werder Brema che arrivava da tre successi di fila. In fondo, intanto, macina punti l'Ingolstadt che battendo il Darmstadt centra il terzo successo in tre gare e torna a -1 dalla zona salvezza.

RISULTATI

Eintracht Francoforte-Werder Brema 2-2: 37' Junuzovic (W), 43' Bartels (W), 48' Gacinovic (E), 73' rig. Fabian (E).

Amburgo-Hoffenheim 2-1: 25' Hunt (A), 35' rig. Kramaric (H), 75' Hunt (A).

Colonia-Borussia Moenchengladbach 2-3: 13' Vestergaard (B), 18' Clemens (C), 55' Traore (B), 58' Modeste (C), 80' Stindl (B).

Friburgo-Mainz 1-0: 70' Petersen.

RB Lipsia-Bayer Leverkusen 1-0: 93+3' Poulsen.

Schalke 04-Wolfsburg 4-1: 6' Burgstaller (S), 23' Goretzka (S), 49' Caligiuri (S), 77' Burgstaller (S), 79' rig. Gomez (W).

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-1: 4' Ribery (Bay), 10' Lewandowski (Bay), 20' Guerreiro (Bor), 49' Robben (Bay), 68' rig. Lewandowski (Bay).

Hertha Berlino-Augsburg 2-0: 12' Brooks, 37' Stocker.

Ingolstadt-Darmstadt 3-2: 19' Gross (I), 33' Vrancic (D), 39' rig. Vrancic (D), 68' Cohen (I), 72' Suttner (I).

CLASSIFICA BUNDESLIGA: Bayern Monaco 68, RB Lipsia 58, Hoffenheim 51, Borussia Dortmund 50, Hertha Berlino 43, Friburgo 41, Colonia 40, Borussia Moenchengladbach 39, Eintracht Francoforte 38, Schalke 04 37, Werder Brema 36, Bayer Leverkusen 35, Amburgo 33, Wolfsburg 30, Mainz 29, Augsburg 29, Ingolstadt 28, Darmstadt 15.