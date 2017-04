Empoli, Corsi: "Saponara? Gli auguro una gran carriera. Ho sempre tifato Fiorentina"

10/04/2017 19:05

EMPOLI FIORENTINA CORSI / Alta tensione in casa Empoli per l'avvicinamento del Crotone nella lotta salvezza. Fabrizio Corsi, presidente del club, ha parlato oggi proiettandosi sul derby di domenica con la Fiorentina: "Di solito con le squadre che giocano bene al calcio come la Fiorentina siamo avvantaggiati - spiega a 'Radio Lady' - Con le grandi abbiamo fatto sempre buone prestazioni, ma pochi punti. La Fiorentina si può permettere di giocare peggio dell’Empoli, perché tanto ha calciatori in grado di risolvere singolarmente la partita, come Kalinic, Bernardeschi o anche Chiesa che mi piace tantissimo. Saponara? Mi auguro che faccia una gran carriera. E’ una scommessa vinta la sua di venire a Firenze, se non verrà sobbarcato di grandi responsabilità può diventare un giocatore importante. Mi piace questa svolta italiana e la maggior attenzione al settore giovanile che i viola stanno dimostrando. Sono sempre stato un tifoso della Fiorentina, quando ero al liceo venivo in 'Curva Fiesole'".

M.D.A.