Calciomercato Juventus, Mascherano: "Voci in estate, ma sto bene al Barcellona"

10/04/2017 18:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA MASCHERANO / Ore di trepidante attesa in casa Juventus per la sfida di domani sera contro il Barcellona. Allo 'Stadium' di Torino, i bianconeri saranno chiamati a una prestazione di alto livello per aggiudicarsi la prima sfida del quarto di finale di Champions League, con il ritorno che si giocherà al 'Camp Nou'. Ma la gara tra bianconeri e catalani è accesa anche sul calciomercato: se nei mesi scorsi si è parlato di Paulo Dybala e Massimiliano Allegri nel mirino della società spagnola, tra i calciatori seguiti in passato da Marotta e Paratici c'è anche Javier Mascherano, esperto centrocampista argentino. Il calciatore è intervenuto oggi in conferenza stampa parlando proprio dell'interesse del calciomercato Juventus nei suoi confronti: "E' chiaro c'erano delle voci, soprattutto nell'ultima estate - spiega ai cronisti presenti - Come succede spesso nel calciomercato, si parla molto ma non è accaduto niente. E' un onore per me giocare nel Barcellona e darò il massimo per aiutare la squadra".

Calciomercato Juventus, Mascherano parla dei bianconeri

Capace di giocare sia a centrocampo che in difesa, Mascherano è un elemento di esperienza, qualità e personalità. Nel corso degli anni il campione 32enne è diventato sempre più importante nella formazione del Barça. La scorsa estate, come ammesso dallo stesso calciatore, si è parlato di un nuovo ritorno di fiamma di Marotta, alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica.

Le voci sul suo possibile trasferimento in Italia, però, si sono fermate lo scorso ottobre, quando Mascherano ha firmato il rinnovo col Barcellona: contratto fino al 2019 per uno dei punti fermi della formazione di Luis Enrique. Tuttavia, proprio in Spagna di recente hanno parlato di un possibile inserimento di Mascherano o Rakitic nel ricco affare che porterebbe Dybala in Catalogna. L'attaccante, però, sembra sempre più vicino al rinnovo con la Juventus, cosa che bloccherebbe questo tipo di scambio.

M.D.A.