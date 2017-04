Punto Ligue 1, risultati e classifica trentaduesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

10/04/2017 18:00

PUNTO LIGUE 1 32A GIORNATA / Ora sì, Balotelli è davvero 'SuperMario'. Dopo il rigore trasformato e l'assist decisivo nella sfida col Bordeaux, Balo trascina il Nizza alla vittoria contro il Lille ribaltando il vantaggio di Amadou con una doppietta che blinda definitivamente il terzo posto e tiene in scia i rossoneri per le prime due posizioni. Intanto, però, le altre davanti continuano a vincere: il Psg schianta il Guingamp con un facile 4-0, mentre il solito Falcao spinge il Monaco sul campo dell'Angers.



Brutta battuta d'arresto, invece, per il Lione: Tolisso illude, poi ritorna il Lorient che ne fa 4 e continua la risalita. E sorride il Bordeaux, bravo ad approfittarne per riportarsi a -5 rifilando tre reti al Metz che vale il sorpasso anche sul Marsiglia, fermato sullo 0-0 in casa del Tolosa ed al terzo pari consecutivo. Una rete ed un punto a testa per Saint-Etienne e Nantes, il Montpellier passa con due reti nel secondo tempo contro il Caen. In coda si infiamma la corsa alla salvezza: oltre al Lorient, vincono pure Nancy e Bastia che battono rispettivamente Rennes e Dijon.

RISULTATI

Lille-Nizza 1-2: 14' Amadou (L), 17' Balotelli (N), 44' Balotelli (N).

Angers-Monaco 0-1: 61' Falcao.

Bordeaux-Metz 3-0: 14' Malcom, 50' rig. Vada, 52' Vada.

Caen-Montpellier 0-2: 49' Sessegnon, 88' Ikone.

Dijon-Bastia 1-2: 17' Crivelli (B), 29' Lees Melou (D), 58' Cahuzac (B).

Lione-Lorient 1-4: 28' Tolisso (Lio), 42' Waris (Lor), 49' Marveaux (Lor), 74' Moukandjo (Lor), 81' Moukandjo (Lor).

Nancy-Rennes 3-0: 11' Dale, 51' Dia, 65' Dia.

Tolosa-Marsiglia 0-0.

Saint Etienne-Nantes 1-1: 15' Nakoulma (N), 70' Corgnet (S).

Psg-Guingamp 4-0: 56' Di Maria, 60' Cavani, 71' Cavani, 90+2' Matuidi.

CLASSIFICA LIGUE 1: Monaco 74*, Psg 71*, Nizza 70, Lione 54, Bordeaux 49, Marsiglia 48, Saint-Etienne 45*, Nantes 42, Tolosa 41, Guingamp 41, Rennes 40, Angers 39, Lille 37, Montpellier 36, Metz 35*, Caen 32, Nancy 31, Lorient 31, Dijon 29, Bastia 28.

*Una partita in meno