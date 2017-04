Psg, in arrivo offerta da 60 milioni al Real Madrid

10/04/2017 18:35

CALCIOMERCATO PSG LLORENTE REAL MADRID / Il Psg è pronto a un'autentica follia di mercato. Secondo 'As', i francesi vorrebbero offrire 60 milioni di euro al Real Madrid per acquistare Marcos Llorente. Il giovane centrocampista, attualmente in prestito all'Alaves, sta impressionando gli addetti ai lavori e sarebbe seguito anche da altre big europee. Da capire quale sarà la posizione di Zidane: ancora non è chiaro se il tecnico francese vorrà puntare nella prossima stagione sul prodotto della cantera.

N.L.C.