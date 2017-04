Napoli, Sarri rilancia Milik... per la prossima stagione

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

10/04/2017 19:15

NAPOLI MILIK SARRI / Un inizio sorprendente, il grave infortunio proprio sul più bello e ora la lunga attesa per ritornare ad essere protagonista con la maglia del Napoli. Complicata la prima stagione in Italia di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco era diventato immediatamente il sostituto di Gonzalo Higuain, passato alla Juventus dopo aver realizzato 36 gol in campionato. Arrivato nella sessione estiva di calciomercato, l'ex Ajax si è subito messo in mostra nelle prime uscite timbrando con puntualità il cartellino e mostrando un'innata naturalezza ai dettami tattici di Maurizio Sarri. Le news Napoli parlavano già di un nuovo nove da idolatrare. La rottura del crociato in nazionale ha fermato la crescita del ragazzo che ora scalpita per un posto da titolare per dimostrare di essere guarito completamente.

Napoli, Milik scalpita ma Sarri lo aspetta per la prossima stagione

Una possibilità che forse non arriverà mai questa stagione, come dimostrano le parole dell'allenatore toscano al termine della sfida contro la Lazio: "Arkadiusz è stato sfortunato, ma si riscatterà nella prossima stagione. Quando tornerà in piena condizione fisica, farà bene". Una dichiarazione schietta che fa capire come Milik sarà di certo ancora un punto chiave del Napoli nonostante l'interesse del Marsiglia. L'exploit di Dries Mertens, reinventato prima punta, ha tolto al polacco la possibilità di riprendersi un posto da titolare. Ma Milik non si rassegna e già nelle ultime partite di questa stagione vuole lasciare il segno. Come ieri all''Olimpico' quando un suo cross ha innescato il gol del 3-0 firmato da Lorenzo Insigne. Un sussulto, una piccola gioia per chi aspetta di ritornare ad essere protagonista con la maglia azzurra. In attesa di capire il futuro di Mertens e Pavoletti, Milik è già una certezza, ma per la prossima stagione.