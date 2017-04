Juventus-Barcellona, Mascherano: "Giochiamo per vincere. Mercato? Onorato di essere qui"

10/04/2017 18:22

JUVENTUS BARCELLONA MASCHERANO / Vigilia di Champions League per Juventus e Barcellona. Le due squadre domani si daranno battaglia allo 'Stadium' per vincere la prima sfida che li porta verso la semifinale. Javier Mascherano, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato le difficoltà della partita: "Siamo molto emozionati per la partita, per quello che significa il quarto di finale di questa competizione e incontrare una squadra come la Juventus. Per passare il turno occorrono due partite complete dal punto di vista difensivo e offensivo. Speriamo di strappare un buon risultato per poi completare l'opera a Barcellona".

PSG - "La partita contro il Psg ci fa capire che tutte le partite possono creare difficoltà. Dobbiamo ricordarci che giochiamo contro una squadra molto forte, che in casa ha fatto risultati fantastici. Dobbiamo giocare bene come squadra, essere noi stessi, essere riconoscibili nel nostro gioco e questo ci porterà a un buon risultato".

RIVINCITA - "Fnale di due anni fa? Le rivincite non esistono nel calcio, quello che hai perso non lo puoi riprendere. Ci sono delle opportunità. La metà della loro squadra di allora non c'è più e anche noi abbiamo cambiato qualche giocatore. Siamo qui per giocare una buona gara".

MERCATO - "Voci sulla Juve in passato? E' chiaro c'erano delle voci, soprattutto nell'ultima estate. Come succede spesso nel calciomercato, si parla molto ma non è accaduto niente. E' un onore per me giocare nel Barcellona e darò il massimo per aiutare la squadra".

HIGUAIN-DYBALA - "Sono due grandissimi campioni, ho la fortuna di conoscere entrambi. Serve un'attenzione speciale contro campioni di questo tipo, giocatori che possono segnarti in qualsiasi momento, decidere il match con una sola giocata. Abbiamo molto rispetto".

RUOLO - "Mi sono adattato a giocare in più ruoli: marcatore destro, stopper e con il passare delle partite mi sono abituato. Nel Barcellona non ho potuto giocare nella mia posizione originale perché c'è Busquets, è lì che mi piace giocare di più ma non è un problema giocare in altri ruoli. Se fosse un problema, lo direi all'allenatore e basta. Piuttosto che giocare in un posto dove non ti senti a tuo agio, meglio far spazio a un compagno. Non so se giocherò o meno e dove".

IL RISULTATO - "Per caratteristica non sappiamo speculare. Se lo facciamo, abbiamo molte possibilità di perdere. Siamo una squadra che vuole giocare, provare a vincere ed è anche il miglior modo di difendere. Finora ha funzionato benissimo. Giocheremo con il nostro calcio e cercheremo di minimizzare i pregi della Juve".

NEYMAR - "Sua espulsione compromette il 'clasico'? Vediamo cosa succede. Ci sono altri giocatori che hanno fatto lo stesso e hanno avuto una squalifica di una giornata. E' facile parlare sul divano di casa, più difficile farlo in caso. Abbiamo commesso degli errori e dobbiamo imparare da questi errori. Non parliamo mai di un colpevole: cerchiamo di aiutare chi è in difficoltà".

M.D.A.