Calciomercato Inter, il Marsiglia su un obiettivo a centrocampo

10/04/2017 18:26

CALCIOMERCATO INTER MOUSSA SISSOKO MARSIGLIA / Uno degli obiettivi per il centrocampo dell'Inter nella prossima stagione è Moussa Sissoko. Il giocatore francese non sta incantando con la maglia del Tottenham e potrebbe essere lasciato andare dagli 'Spurs'. Ma per i nerazzurri c'è molta concorrenza: dopo l'interesse del Chelsea, emerso nei giorni scorsi, spunta anche quello del Marsiglia. Secondo il 'Guardian', anzi, la squadra allenata da Rudi Garcia sarebbe in pole visto che il giocatore gradirebbe un ritorno in Ligue 1.

N.L.C.