10/04/2017 18:15

ARSENAL OLAXADE-CHAMBERLAIN / Arsene Wenger non vuole perdere Alex Oxlade-Chamberlain. Il centrocampista inglese dell'Arsenal, nel mirino di Liverpool e Manchester City, è da tempo alla ricerca di un rinnovo. Come riporta 'The Independent' il manager francese vorrebbe accelerare i tempi dell'accordo per evitare un suo addio a fine stagione.

M.D.A.