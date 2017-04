Calciomercato Napoli, è l'ora di Insigne. Leadership e rinnovo per il napoletano

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

10/04/2017 18:10

NAPOLI CALCIOMERCATO INSIGNE / E adesso non parlate di futuro. Perché quello di Lorenzo Insigne ha forti trame d'azzurro, nonostante tutto. Il contratto in scadenza nel 2018, il rinnovo che non arriva, il calciomercato che incombe. Nel frattempo, però, il Napoli ha sempre più bisogno di lui, è sempre più abituato alla sua leadership. Anche a Roma, contro la Lazio, il ragazzo di Frattamaggiore ha fatto la differenza: due gol realizzati, uno sprecato, ogni possesso offensivo a passare dal suo destro e soprattutto un salvataggio sulla linea di porta. Più del resto, quell'azione dà il senso di cosa sia diventato Lorenzo: un giocatore universale, un esterno d'attacco capace di coprire l'intera fascia, ripiegare con efficacia e poi riproporsi con lucidità, come in occasione del terzo gol. Quello arrivato con la fascia sul braccio.

Calciomercato Napoli, Insigne e De Laurentiis trattano il rinnovo

La sua stagione non era cominciata nel migliore dei modi, ma per Lorenzo Insigne gli ultimi mesi sono stati superbi. Ancor di più, poi, se la doppietta dell''Olimpico' arriva sotto gli occhi di Giampiero Ventura. Il CT italiano sa bene di dover puntare su di lui, unico italiano in quel ruolo ad aver raggiunto maturità e continuità.

Prima della Nazionale, però, Insigne dovrà ancora trascinare i suoi. Le ultime del calciomercato Napoli ci raccontano di passi avanti nelle trattative per il nuovo contratto, De Laurentiis non vuole perderlo e Insigne vuole rinnovare con il Napoli, ma a condizioni che lo facciano sentire importante, uomo simbolo. Quattordici gol nelle ultime 19 uscite di campionato possono essere l'ingrediente utile per convincere il presidente a dargli fiducia, a puntare ad occhi chiusi su di lui e sul suo talento. Il domani degli azzurri fa rima con il nome di Insigne, leader in campo e fuori e con la fascia al braccio.