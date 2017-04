Calciomercato Napoli, la conferma di Soldati: "Azzurri su Jankto e Meret"

10/04/2017 17:45

CALCIOMERCATO NAPOLI JANKTO MERET / L'asse di mercato tra Napoli e Udinese è caldo già da qualche tempo. Nelle ultime stagioni ci sono stati numerosi affari tra le due società. E il trend potrebbe confermarsi anche in estate, come anticipato da Franco Soldati, presidente del club friulano. "Gli azzurri sono in pole per Jankto e Meret - ha detto a 'Radio Crc' - Non vogliamo venderli, ma il Napoli sta spingendo per averli. Diventeranno tra i migliori nel loro ruolo". Il discorso con De Laurentiis riguarderà anche Zapata: "Ne parleremo, siamo molto contenti di lui. Ma non credo che a fine stagione resterà con noi".

N.L.C.