Juventus-Barcellona, ter Stegen: "Riflettuto sugli errori, a Torino per vincere!"

10/04/2017 17:25

JUVENTUS BARCELLONA TER STEGEN / Stati d'animo contrapposti per Juventus e Barcellona alla vigilia dell'andata del quarto di Champions League. Se i bianconeri vengono dalla vittoria col Chievo e la qualificazione in finale di Coppa Italia, i blaugrana stanno facendo i conti con le polemiche per la sconfitta di sabato contro il Malaga. Marc ter Stegen, giovane portiere tedesco, ha mostrato la sua carica su Instagram: "Abbiamo riflettuto sugli errori commessi nell'ultima partita e ora andiamo a Torino con energia positiva. Vogliamo vincere".

M.D.A.