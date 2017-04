Juventus-Barcellona, da Cuadrado a Mandzukic: la probabile formazione di Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

10/04/2017 17:49

JUVENTUS BARCELLONA FORMAZIONE - Una Juve a 5 stelle per scacciare l'incubo dei 'Fab 3' blaugrana. Massimiliano Allegri ritrova sia Pjanic che Mandzukic per il primo round della super sfida dei quarti di Champions League contro il Barcellona e punterà su quel 4-2-3-1 a trazione anteriore che ha fatto le fortune della 'Vecchia Signora' nel 2017. Due rientri essenziali per le news Juventus, con l'ex Roma tenuto precauzionalmente a riposo sabato nel 2-0 al Chievo, mentre il jolly croato ha smaltito l'infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto ai box nell'anticipo di sabato e tre giorni prima nel return match di Coppa Italia a Napoli.

Juventus-Barcellona, Allegri recupera Pjanic e Mandzukic: la probabile formazione

Massimiliano Allegri, eccetto l'infortunato Pjaca, avrà tutta la rosa a disposizione per la sfida di domani sera allo 'Stadium'. L'allenatore bianconero potrà quindi affidarsi al suo miglior undici, con qualche nodo da sciogliere sulle corsie difensive. L'atteso ex della contesa Dani Alves - arrivato sotto la Mole nell'ultimo calciomercato estivo dopo otto stagioni in Catalogna - e Alex Sandro sono favoriti per una maglia da titolare rispettivamente su Lichtsteiner e Asamoah. Ci sarebbe qualche dubbio anche sulla presenza dal 1' di Cuadrado, freccia che Allegri potrebbe preservarsi per l'ultima mezz'ora sfruttando la stanchezza degli avversari: Dani Alves, in tal caso, avanzerebbe sulla trequarti, con Lichtsteiner (convincente contro il Chievo) terzino destro. Ma difficilmente Allegri si priverà dall'inizio di una pedina del peso specifico di Cuadrado.



Davanti capitan Buffon si ricompone la coppia Bonucci-Chiellini, mentre in mediana al fianco del play Pjanic ci sarà l'intoccabile Khedira, con Marchisio che ritorna in panchina nonostante l'incoraggiante prova di sabato. Mandzukic ritroverà i galloni da titolare sull'out sinistro della batteria dei trequartisti, completata da un Dybala in grande spolvero con il Chievo e pronto ad innescare la bocca di fuoco Higuain, con il 'Pipita' che si è finalmente sbloccato nell'ultima settimana realizzando due doppiette in altrettante gare.



Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.