Barcellona, ecco la 'lista di proscrizione' di Messi

10/04/2017 17:36

BARCELLONA MESSI / Momento critico per il Barcellona: la sconfitta con il Malaga ha compromesso forse irrimediabilmente la rimonta sul Real Madrid in campionato. In Spagna, le voci sostengono che l'ambiente all'interno dello spogliatoio blaugrana sia molto teso. Secondo 'Don Balon', Messi avrebbe chiesto a Luis Enrique la 'testa' di André Gomes, Mathieu e Denis Suarez. Il fuoriclasse argentino riterrebbe i tre non in grado di scendere in campo nelle partite più importanti. In un'intervista a 'Telefoot', Umtiti ha dichiarato: "Messi non ha il tempo di pensare a una lista nera". Ma non è la prima volta in questa stagione che secondo i rumor la 'Pulce' sarebbe insoddisfatto del rendimento di alcuni suoi compagni di squadra.

N.L.C.