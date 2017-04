Napoli, Joao Santos fa il punto su Jorginho e Leandrinho

10/04/2017 17:31

NAPOLI AGENTE JORGINHO LEANDRINHO / Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho e Leandrinho, ha fatto il punto sui suoi assistiti con la maglia del Napoli: "In un momento molto delicato della stagione, in cui ci sono queste ultime 7 finali da giocare, Jorginho sta bene e se il mister vuole sa farsi trovare sempre pronto - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Si è sempre allenato al 100% sapendo che in una squadra come il Napoli che gioca la Champions è difficile giocare tutte le partite. Ultimamente il mister fa sempre affidamento a lui e, ripeto, Jorge sa farsi trovare sempre pronto. Leandrinho? E' l'inizio di un progetto che lui ha sempre avuto in testa. Dopo la Primavera sta lavorando ora con la prima squadra perché il prossimo anno vuole mettersi a disposizione di Sarri. Il ruolo? In Brasile ha giocato come punta centrale mentre in Italia sta imparando a fare l'esterno a destra".

M.D.A.