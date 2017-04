Calciomercato Roma, il caso Gerson: dal doppio rifiuto all'oblio

Michele Spuri

10/04/2017 17:20

CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Dopo quasi una stagione in giallorosso, è tempo di bilanci per il giovane brasiliano Gerson. Accolto in giallorosso come uno dei colpi più lungimiranti del calciomercato, anche in virtù della concorrenza del Barcellona, il centrocampista classe ’97 ha totalizzato solamente 11 presenze con la maglia della Roma, 6 in Europa League (267 minuti), 4 in campionato (130 minuti) e 1 nel ritorno dei preliminari di Champion contro il Porto. Per quattro volte non è stato convocato (andata contro il Porto e Villarreal, e le due gare contro il Lione) e sino ad ora sono ben 32 le panchine collezionate.

Calciomercato Roma, l'enigma Gerson

Già prima di vestire la maglia della Roma, Gerson era stato fonte di preoccupazione per il calciomercato Roma. Non avendo posti da extracomunitario in rosa, Walter Sabatini avrebbe voluto mandarlo in prestito al Frosinone, ma il padre del ragazzo decise di non accettare la destinazione, nonostante un acccordo già trovato tra i club, e di riportare il ragazzo al Fluminense fino all'estate del 2016. Una scelta a dir poco infelice visto che, oltre a perdere l'opportunità di prendere contatto con il calcio italiano, il 19enne finì spessissimo in panchina nel Flu. Ancor più deleterio per le casse giallorosse è stato il mancato trasferimento di gennaio al Lille per circa 18 milioni di euro (5 per il prestito e 13 per il diritto di riscatto), saltato sempre per l'intransingenza del padre e agente del ragazzo.

Calciomercato Roma, quale futuro per Gerson?

La vicenda sopra descritta ha segnato anche il destino di questa stagione del brasiliano, che dopo Juventus-Roma dello scorso 17 dicembre non ha più messo piede in campo. Scelte ovviamente tecniche di Luciano Spalletti, che più volte è stato interpellato in conferenza stampa sulla gestione del brasiliano. Proprio di recente, l’allenatore giallorosso ha anche detto che al termine della stagione dovranno essere fatte delle valutazioni su Gerson, per capire quale sarà la soluzione più adatta e idonea per lo stesso calciatore. Per ingaggiarlo, la Roma ha speso circa 19 milioni di euro e molto difficilmente riuscirà a trovare un'offerta così vantaggiosa come quella del Lille la prossima estate.