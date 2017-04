Crotone, Ursino: "Grande prova con l'Inter, ancora lunga per la salvezza"

10/04/2017 17:14

CROTONE URSINO INTER SALVEZZA / Il Crotone, dopo il successo di ieri con l'Inter, è tornato prepotentemente in corsa per la salvezza. Giuseppe Ursino, direttore sportivo dei calabresi, è intervenuto a '4-4-2' su 'sportmediaset.it', commentando così il momento dei suoi: "Abbiamo battuto una grande squadra. Dove finiscono i demeriti dei nerazzurri, iniziano i nostri meriti. Loro volevano vincere, ma sono stati sorpresi dal nostro agonismo. Per la salvezza è ancora lunga, la rincorsa all'Empoli è impegnativa. Siamo molto orgogliosi della presenza di tre nostri giocatori allo stage della Nazionale, ma dobbiamo restare coi piedi per terra".

N.L.C.