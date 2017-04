Empoli, la carica di Carli: "Nelle difficoltà ci esaltiamo"

10/04/2017 17:04

EMPOLI CARLI / Marcello Carli, direttore generale dell'Empoli, ha fatto il punto sul club toscano, pericolosamente invischiatosi nella lotta salvezza: "Ora è tutto azzerato. Ripartiamo da capo, il Crotone è stato bravo a battere l’Inter e, in sostanza, inizia un nuovo campionato fatto di 7 partite - le sue parole riportate da 'Il Tirreno' - Saranno due mesi intensi e difficili. Ne verrà fuori chi ci metterà più qualità, quantità e carattere. Non ho mai visto una squadra reduce da 7 sconfitte consecutive offrire prestazioni gagliarde e brillanti dall’inizio alla fine. Nelle difficoltà, di solito, l’Empoli sa reagire, esaltarsi. Quindi serve la rabbia giusta per affrontare un finale di stagione all’altezza. Per salvarci, e sapete che lo dico da tempo, bisogna fare punti, vincere le partite, non certo sperare nelle disgrazie altrui".

M.D.A.