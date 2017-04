11/04/2017 03:17

EIBAR MENDILIBAR RINNOVO / L'Eibar ha annunciato il rinnovo di contratto di Josè Luis Mendilibar: il tecnico della rivelazione della Liga - attualmente è sesto in classifica, in piena corsa per l'Europa League - ha firmato per un altro anno e guiderà anche nella prossima stagione la squadra.

B.D.S.