Inter, Mancini all'attacco: "Ci sono ottimi calciatori, non so se dirigenti altrettanto bravi"

10/04/2017 16:37

INTER MANCINI / Non sono certo dolci le parole che Roberto Mancini rivolge ai dirigenti dell'Inter. L'ex tecnico nerazzurro, intervenuto a 'Sky Sport 24', ha raccontato il perché del suo addio e si è soffermato anche sul momento della squadra: "Credo che l'Inter sia un'ottima squadra con ottimi giocatori. Non so se ha anche ottimi dirigenti. Dobbiamo vedere di chi parliamo: alle volte nel caos societario i dirigenti devono adattarsi".

Proprio quel caos che lo ha portato lontano dall'Inter: "Gli allenatori pagano per primi se le cose vanno male, ma la squadra devo farla io. Non può essere fatta da chi sta dall'altra parte del mondo e non c'entra nulla con il club. La squadra la faccio io e se non va bene, pagao io. Non mi sono sentito maltrattato perché è stata una mia decisione. Ero nel mezzo del caos che c'è stato tra luglio e agosto, ma non ho deciso a cuor leggero. Mi è dispiaciuto, avrei voluto vincere di nuovo ma serve tempo. Quando si pensa di aver fatto il peggior risultato del mondo, è lì che si mettono le basi per vincere".

B.D.S.