11/04/2017 02:03

CALCIOMERCATO HOFFENHEIM/ Sarà dura, per l'Hoffenheim, trattenere Nadien Amiri anche al termine della stagione in corso. Il 20enne centrocampista tedesco ha già attirato l'attenzione di Atletico Madrid e Borussia Dortmund. A queste due società, come riportato da 'Sport Bild', va aggiunto anche il Borussia Mönchengladbach.

S.F.