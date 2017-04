Genoa, Juric: "Nessuno mi ha convinto a tornare"

10/04/2017 16:19

GENOA JURIC / Tornato a guidare il Genoa dopo l'esonero di Mandorlini, Ivan Juric affida al sito del club rossoblu le sue emozioni: "Sono tornato a casa. La squadra vive un periodo difficile ma io sono carico e determinato. Dobbiamo guardare avanti, senza nascondercci dietro le preoccupazioni, essere positivi e pronti a battagliare".

Juric non nasconde i propri errori: "Se siamo in questa situazione dopo un bellissimo girone di andata, tutti abbiamo sbagliato. Ora bisogna dare il massimo e giocare con il cuore per tirarci fuori da questa situazione. Servono i calciatori e il pubblico: dobbiamo dimostrare di essere genoani e serve il sostegno della nostra gente, anche se non lo meritiamo. Spero che i tifosi capiscano e ci aiutino. Non c'è stato bisogno di convincermi per tornare: per uno che ha giocato nel Genoa, non c'è da pensarci. Per me allenare qui è il massimo. Ora è tempo di guardare al futuro e fare bene. Il resto non mi interessa".

