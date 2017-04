Inter, la rivolta degli ex: Berti e Materazzi aprono la crisi

Stefano Migheli

CRISI INTER / Inter, che succede? Dopo la cavalcata trionfante che ha portato la squadra di Pioli a ridosso della zona Champions, ora si rischia di vanificare tutto con le sconfitte clamorose contro Sampdoria e soprattutto Crotone. Il calo accusato da alcuni giocatori - seppur fisiologico - non è comunque 'accettabile' alla luce della mancanza di impegno. Come se non bastassero i problemi interni, anche dall'esterno gettano fango in maniera inequivocabile in un momento molto delicato come questo: basti pensare all'ex Berti (“Mamma mia che tonfo ragazzi… Ieri i giocatori non hanno meritato la maglia dell’Inter. Al massimo quella che indossavano, quella della Sprite. Sono incazzato, non mi è piaciuto nulla della prestazione di Crotone”) e soprattutto alla querelle Materazzi-Ausilio (“Il tempo mette ognuno al suo posto; ogni regina sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo”. Poi, sotto: “Prima di accusare, specchiati. Si vince e si perde tutti insieme! Sempre!!!“) che rischia di provocare un caso che non può non riguardare anche la squadra, da sempre sensibile agli umori dei tifosi.

Inter, diktat di Suning: entrare in Europa League

In vista del Derby serve un'inversione di tendenza non solo per il prestigio della stracittadina ma anche societario: Suning ha chiaramente fatto intendere di volere l'Europa League e sta cercando in ogni modo di porre rimedio con alcune decisioni 'drastiche': le news Inter riportano che oggi è stato annullato il giorno di riposo e il ritiro sarà anticipato al giovedì, decisione che servirà ai calciatori per concentrarsi al meglio e isolarsi dalle chiacchiere delle ultime ore. Servirà? L'unica cosa che i tifosi vogliono è una: massimo impegno e onorare la maglia. La vittoria, a questo punto, diventa (quasi) un fattore secondario...