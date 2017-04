Juventus-Barcellona, Dani Alves: "In Spagna ero sempre sotto attacco, ho detto basta"

10/04/2017 15:44

JUVENTUS BARCELLONA DANI ALVES / Juventus-Barcellona sarà anche la sfida di Dani Alves: l'esterno brasiliano ritrova la squadra blaugrana dalla quale è andato via nel calciomercato estivo per approdare in bianconero. A 'Fifa.com', il calciatore spiega i motivi che lo hanno portato alla decisione di cambiare squadra e cosa è diverso tra i due club.

Nelle news Juventus le sue parole sono destinate a fare rumore, soprattutto quando parla di come era trattato in Spagna: "Non mi sentivo più a mio agio al Barça, le cose erano cambiate ed ero sempre sotto attacco. Si diceva che dovevo andare via. Mi sono stancato e ho deciso di andare altrove a cercare la felicità".

Una scelta di cui Dani Alves non si dice pentito: "E' stato strano. Ho giocato tanti anni con la stessa squadra e con gli stessi compagni, ma mi eccitano le nuove sfide. Ed è quello che sto vivendo alla Juventus".

Juventus-Barcellona, Dani Alves: "Manco ai blaugrana"

Il brasiliano racconta del suo rapporto attuale con il Barcellona: "Credo che gli manco (ride, ndr). Credo mi abbiano apprezzato come professionista ma anche come persona, portavo allegria nello spogliatoio. Mi hanno detto che la cosa che gli manca di più di me è il mio modo di essere. In Italia i compagni sono un po' più seri. Io sono l'esatto contrario e questo è stato un problema. Ho bisogno di sentire la gioia nella mia vita, sono un sostenitore dell'energia".

Infine, Dani Alves racconta di com'è giocare al fianco di Buffon, Bonucci e Chiellini: "Sono delle leggende, grandi calciatori ma è quello che ti aspetti perché in Italia il calcio è molto esigente a livello difensivo. Anche quando giochi più avanti, come faccio io, devi difendere bene. Questo è il percorso che ho dovuto fare in questi mesi. Penso di aver assimilato i nuovi schemi abbastanza in fretta, mi reputo una persona intelligente e ho mantenuto i miei livelli pur sviluppando il mio modo di giocare".

B.D.S.