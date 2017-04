Napoli, in trasferta è 2 fisso: il record imminente che fa ben sperare Sarri

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

10/04/2017 15:47

NAPOLI TRASFERTE RECORD / E' un Napoli da due fisso. Almeno in campionato, visto che le due trasferte di Coppa, Madrid e Torino, sono terminate entrambe con una bruciante sconfitta. Sconfitte inevitabili, visto il divario che c'è fra gli azzurri e le avversarie sia sul campo che nel calciomercato. Ma il dato che serve all'analisi, in un momento nel quale l'ultimo obiettivo rimasto è il secondo posto, è che in serie nel 2017 il Napoli è imbattibile e imbattuto.

Il Napoli da trasferta: ruolino immacolato in tutto il 2017, e il record è a un passo

Sei partite lontane dal San Paolo, sei vittorie, buon'ultima la gara contro la Lazio che ha ipotecato il terzo posto e ha riaperto la corsa alla seconda piazza. E se scorriamo a ritroso le news Napoli scopriamo che gli azzurri non perdono in trasferta dal lontano 29 ottobre, quando allo Stadium di Torino finì 2-1. Gol decisivo del Pipita Higuain, manco a dirlo: l'argentino è passato da beniamino a bestia nera in pochi mesi e forse c'è anche un che di simbolico nel fatto che da quel momento in poi il Napoli è cresciuto, e lontano da Fuorigrotta non ha perso più. Otto vittorie e il pareggio rocambolesco di Firenze poco prima di Natale, questo il ruolino impressionante degli azzurri in viaggio, con la ciliegina sulla torta di Lazio-Napoli, una gara con statistiche schiaccianti a favore di Insigne e soci. E ora? Sassuolo, Inter, Torino e Sampdoria. Sono queste le quattro gare esterne che restano al Napoli. Ne manca una sola per battere il record di Benitez, ma naturalmente bisogna vincerle tutte: il primo passo verso la corsa alla Champions diretta. Il secondo passo, un passo indietro, può farlo solo la Roma.