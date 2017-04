Napoli, Sarri si lamenta degli orari ma la Serie A cambierà ancora

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

10/04/2017 15:43

NAPOLI SARRI SERIE A / Avevamo lasciato Maurizio Sarri infastidito ad Empoli tre settimane fa nonostante la vittoria del Napoli in Toscana. Il motivo era da ricercare nell'orario della partita che vide i suoi giocatori scendere in campo al desueto orario delle 12:30. Un aspetto questo che il tecnico cresciuto a Figline Valdarno proprio non riesce a digerire: "Giocare all'ora di pranzo mi fa schifo, dico quello che gli altri pensano", tuonò il buon Sarri, consapevole che dare il calcio d'inizio mentre tutti si stanno per sedere a tavola comporta degli squilibri di abitudine e fisici antipatici da sostenere, e contro questo non c'è calciomercato che tenga: anche i campioni incontrano difficoltà in tal senso a volte. Si parte dall'alimentazione per finire con il dover affrontare situazioni più complesse, proprio come denunciato dallo stesso tecnico azzurro, che al 'Castellani' diede la colpa anche al caldo per il calo della sua squadra che favorì la parziale rimonta dell'Empoli nel secondo tempo. E come al solito ci sono i favorevoli ed i contrari: per alcuni basta sostituire la colazione al brunch ed il problema da un punto di vista alimentare è risolto. Ma le gare delle 12:30 dovrebbero essere ponderate con maggiore giudizio, cosa che secondo Sarri non avviene. Tanto da fargli dire: "La Lega non tutela Napoli e Roma con il calendario".

Il Napoli e il calendario ancora più 'spezzatino': ma Sarri lo sa?

Ed ora chi glielo dice a Sarri che dal 2018 la Serie A diventerà ancora più a spezzatino? La cosa interesserà tutte le squadre, non solo alcune: rivedendo le news Napoli per esempio a mezzogiorno e mezzo ha giocato soltanto in due occasioni contro le quattro dell'Atalanta, che pure sta abbastanza in alto in classifica. E' comunque vero che bisogna organizzare meglio il calendario quando si parla di lunch match, per non incappare in quanto accadde a settembre del 2010: si giocò un Bari-Cagliari, era la seconda partita in assoluto giocata in Italia all'ora di pranzo ed il gran caldo condizionò il match per tutto l'arco della sua durata, tanto da imporre un 'non gioco' alle due squadre e da provocare un malessere a Robert Acquafresca, allora in forza ai pugliesi. Il Napoli ad ogni modo non pare aver accusato mai il problema orario più di tanto, grazie alla classe di tanti suoi interpreti, non ultimo Lorenzo Insigne ieri sera. Sarà forse che gli azzurri sono abituati a giocare sempre di sera...