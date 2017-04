10/04/2017 15:25

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND AUBAMEYANG / Al Real Madrid sì, al Bayern Monaco mai: Watzke, general manager del Borussia Dortmund parla del futuro di Aubameyang. Il dirigente del club tedesco intervistato da 'Sport 1' spiega: "Credo che possa restare con noi. Se a chiederlo fossero Real o Barcellona, ci penseremmo. Qualsiasi altra squadra per lui non sarebbe ipotesi ragionevole e al Bayern non lo lasceremo andare".

B.D.S.