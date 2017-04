Closing Milan, Fininvest vuole certezze: domani giornata decisiva

Matteo Bellan (@TeoBellan)

10/04/2017 15:47

CLOSING MILAN NEWS FININVEST - Manca ormai poco a quello che dovrebbe essere il closing della cessione del Milan da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Le firme dovrebbero avvenire giovedì 13 aprile, in anticipo rispetto alla scadenza fissata per venerdì 14, quando comunque in sede si svolgerà l'Assemblea dei Soci da cui uscirà il nuovo Consiglio di Amministrazione del club. Due giornate importantissime, storiche, per una società che per 31 anni ha avuto Silvio Berlusconi come proprietario e adesso viaggia verso un cambio epocale. Visti i precedenti closing saltati, c'è ancora prudenza nel dare per certa la chiusura dell'operazione. Però la sensazione è che questa sarà la volta buona per concludere l'estenuante vicenda.

Cessione Milan, ultimi passi verso il closing

Stando a quanto spiegato oggi da 'La Repubblica' è teoricamente ancora possibile che il closing venga rinviato al 4 maggio, data in cui è stata fissata la seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci. Sarebbe qualcosa di clamoroso, seppur sulla scia di quanto già avvenuto tra dicembre e marzo con i due closing rinviati. Della serie, non c'è due senza tre. Ad ogni modo, il contratto tra Fininvest e la Rossoneri Sport Investment Lux prevede la scadenza al 14 aprile e per una nuova proroga servirebbe mettersi ancora al tavolo per sottoscrivere un ulteriore accordo.

Per chiudere l'operazione nei tempi previsti serve che Yonghong Li versi i soldi che mancano, dopo i 250 milioni di caparra già versati. L'uomo d'affari cinese si è fatto finanziare 180 milioni tramite un prestito del fondo americano Elliott Management Corporation. Altri 190 milioni li metterà lui e sono depositati a Hong Kong, stando alle ultime news Milan rivelate da 'Tuttosport'. Fininvest entro domani vuole certezza sulla disponibilità di questo denaro, che poi dovrà arrivare in Lussemburgo. Di questi 370 milioni totali, 270 riguarderanno l'acquisto delle quote e 100 la gestione del club.

Come detto in precedenza, l'intento è arrivare alle firme del closing il 13 aprile. Al mattino seguente dovrebbe avvenire la conferenza stampa della nuova proprietà, con l'Assemblea dei Soci che comincerà alla 14.30 e in seguito è possibile una visita a Milanello alla squadra di Vincenzo Montella. Il giorno seguente è previsto il derby contro l'Inter e a San Siro ci sarà la prima dei nuovi vertici rossoneri. Settimana ricca di appuntamenti, dunque, in attesa di conoscere le prossime mosse di calciomercato di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.