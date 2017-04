Calciomercato Inter, da Murillo a Banega: il punto sulle cessioni

Stefano Migheli

10/04/2017 15:41

CALCIOMERCATO INTER / Torna la rubrica del calciomercato Inter in uscita con nuovi aggiornamenti e approfondimenti sui temi caldi in casa nerazzurra. Dopo la disfatta di Crotone e le conseguenti priorità che sono cambiate anche in vista dell'imminente derby, l'Inter si interroga su chi trattenere e chi cedere nella prossima sessione di calciomercato. In quest'ottica ci sono da registrare alcune novità per quanto riguarda Murillo: il colombiano è uno dei maggiori indiziati all'addio, ma qualche club ha deciso di defilarsi dalla sua corsa: tra questi c'è il Leicester campione d'Inghilterra, che stando alle news riportate da oltre Manica starebbe monitorando altri profili per rinforzare la rosa. Tuttavia, la Premier resta uno dei campionati con maggiori chance di acquistarlo visto anche lo strapotere economico di cui dispongono. In quest'ottica rientra anche Ranocchia, protagonista assoluto con l'Hull City e finito nel mirino di diversi club: per lui la permanenza in Inghilterra sembra decisamente una certezza. Nagatomo e Santon restano in stand-by, almeno per il momento.

Calciomercato Inter, Perisic via per una mega offerta

La gara contro la Sampdoria sembra aver incrinato il rapporto tra Brozovic e la tifoseria, decisamente irritata dall'atteggiamento insofferente del croato, ritornato l'ombra di se stesso come ad inizio stagione. La sua cessione garantirerebbe un buon mercato e salvererebbe il bilancio, da sempre il tallone d'Achille dei nerazzurri nelle ultime stagioni. Per Banega tutto rimandato a fine stagione: molto dipenderà dalla conclusione del campionato. Detto di Palacio, Eder e Gabigol, vicini all'addio definitivo o in prestito (soluzione considerata necessaria per l'ex Santos) la situazione di Perisic sarà attentamente valutata nelle prossime settimane: l'idea del doppio colpo giovane e di prospettiva (Bernardeschi-Berardi) stuzzica e non poco la società che sta seriamente pensando di privarsene se saranno confermate le cifre riportate nei giorni scorsi, ovvero un possibile ricavo di 60 milioni. A queste cifre l'Inter direbbe di no per ottenere i due baby talenti italiani?