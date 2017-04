Calciomercato Juventus, gioielleria bianconera: tutti pazzi per Dybala e Bonucci

Giuseppe Barone

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA BONUCCI / L'ora X si avvicina, la tensione sale e le gambe iniziano a tremare: mancano ormai una manciata di ore a Juventus-Barcellona, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. La doppia sfida ai catalani di Luis Enrique sospende per un attimo le solite voci di calciomercato che potrebbero però presto riaffiorare nelle ore successive. La Vecchia Signora è prima in classifica e finalista di Coppa Italia, reduce inoltre dal convincente successo casalingo per 2-0 in campionato contro il Chievo. La truppa di Allegri sta infatti dominando in lungo e in largo ed in ogni competizione mettendo inoltre in luce il talento purissimo dei vari Dybala, Higuain e Bonucci.

Calciomercato Juventus, Dybala e Bonucci il desiderio di tutti

Sono proprio l'attaccante ex Palermo e il centrale juventino ad attirare più di tutti le mire dei maggiori club europei e a monopolizzare il calciomercato Juventus in uscita. In particolare, la crescita esponenziale di Dybala ha impressionato tutti. "Paulo ha i mezzi per diventare un top player ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo". Così ha parlato Simone Zaza nei giorni scorsi. L'argentino di casa Juventus è dunque in procinto di salire sul podio dei migliori ed anche dall'estero sembrano essersi resi conto del suo enorme potenziale. Il classe 1993 di Allegri infatti è da tempo finito nel mirino proprio del Barcellona. Un erede di Messi fatto e finito che esalterebbe la platea blaugrana con la sua enorme qualità. La Liga pare essere il campionato preferito dalla 'Joya' con la stampa spagnola che continua ad alimentare voci sul futuro di Dybala che nonostante l'ormai imminente firma sul prolungamento contrattuale potrebbe proprio finire in Spagna. Discorso diverso invece per Bonucci, ambitissimo in Premier League. Guardiola infatti lo vedrebbe come partner ideale di John Stones e la dirigenza del City sarebbe pronta a mettere sul piatto un assegno da circa 60 milioni di euro. Bonucci e Dybala dunque, lontanissimi sul terreno di gioco ma vicini nel destino: entrambi oggetto del desiderio dei top club europei, Marotta si prepara a vivere un'estate molto calda.