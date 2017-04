Calciomercato Eibar, Pedro Leon vuole restare

11/04/2017 04:17

EIBAR PEDRO LEON - Pedro Leon è il bomber dell'Eibar, rivelazione della Liga 2016/2017. La squadra guidata da Mendilibar è sesta in classifica, in piena lotta per un posto in Europa League, con 50 punti, a meno 4 dal Villarreal. Il bomber, autore di 11 gol stagionali, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2018, ma la sua intenzione è chiara, soprattutto dopo la notizia del rinnovo del suo allenatore: "Il club mi sta trattando benissimo - ha detto il 30enne calciatore a 'Onda Cero' - Ma non avrei reso così bene senza di lui. Ho deciso di firmare per l'Eibar per lavorare con Mendilibar". Un binomio di successo destinato a continuare a fare le fortune del club basco.

A.L.