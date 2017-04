INSTAGRAM - Celta, Rossi non molla: "Pronto a combattere per tornare a giocare"

10/04/2017 14:46

CELTA GIUSEPPE ROSSI INFORTUNIO / L'ennesimo grave infortunio non ferma Giuseppe Rossi: 'Pepito' ha pubblicato un post su 'Instagram' per ringraziare del sostegno sostenuto dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che terrà l'attaccante del Celta lontano dai campi per sei mesi ma che non frena la sua voglia di giocare: "Bene, eccoci qua. Un altro ostacolo da superare - il post del calciatore -. Ma sono pronto a combattere contro tutto per tornare a fare quello che amo più di ogni altra cosa al mondo.. giocare a #CALCIO! Grazie di cuore per i vostri messaggi. Adesso inizia un nuovo percorso... #nevergiveup #passionbeatseverything".

B.D.S.