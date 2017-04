Juventus-Barcellona, Del Piero avvisa: "Singolarmente sono imbattibili. Dybala..."

10/04/2017 14:11

JUVENTUS BARCELLONA DEL PIERO / Nel segno di Alex Del Piero: la Juventus è già riuscita a sbancare il 'Camp Nou' con i colpi dell'ex capitano bianconero. La bandiera del club piemontese anticipa la sfida Champions di domani sera che già catalizza le news Juventus da giorni. Intervistato da 'As', Del Piero racconta: "Il Barcellona è una squadra straordinaria. Se analizziamo le formazioni singolarmente, è difficile prevedere che qualcuno possa batterla. Però è già accaduto in passato e può accadere di nuovo. La Juventus è una grande squadra e sa cogliere le opportunità. Il Psg ci è andato vicino. Detto questo, il Barcellona è ovviamente favorito".

L'ultimo duello è stato in finale di Champions, un ricordo che non peserà nella squadra di Allegri secondo Del Piero: "La squadra è molto diversa. E poi una gara di eliminazione è diversa da una finale". Inevitabile un accenno alla remuntada epica dei blaugrana contro il Psg: "E' stato qualcosa di storico, un'impresa che resterà nella leggenda del calcio, qualcosa che va oltr eil possibile. Quella partita ci insegna un'altra lezione: i campioni non sono mai finiti. E anche le grandi squadra che sono formate da campioni".

Juventus-Barcellona, l'avvertimento di Del Piero: "Si può vincere solo di squadra"

Del Piero scende nel dettaglio della partita di martedì e avvisa la retroguardia di Allegri: "Fermare la MSN non è possibile, nessuna difesa può riuscirci. Individualmente sono imbattibili. Contro il Barcellona si può vincere solo di squadra".

Una formazione che il tecnico bianconero ha cambiato, adottando il 4-2-3-1: "Mi piace perché utilizza tutto il suo potenziale offensivo e ha cambiato la mentalità alla squadra. Serve lavoro, basta vedere il sacrificio degli attaccante, come si aiutano a vicenda. Mandzukic in particolare, ma non solo lui. Dybala? Spero possa restare più a lungo possibile, magari per sempre. Ma credo anche che starebbe bene nel Real o nel Barcellona. Sarebbe protagonista". Proprio in tema di calciomercato, Del Piero spiega: "Io al Real o al Barça? Non ci hanno mai provato. Sapevano che non sarei andato in un club diverso dalla Juventus".

B.D.S.