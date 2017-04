Calciomercato, il Napoli guarda in Turchia: Lens nel mirino

10/04/2017 14:23

CALCIOMERCATO NAPOLI LENS - Le fasce d'attacco sono uno dei punti di forza del Napoli targato Maurizio Sarri. Callejon e Insigne sono due calciatori fondamentali, così come Mertens che, però, ormai sembra essere più adatto a giostrare da punta centrale, ma hanno bisogno di sostituti di livello per rifiatare durante la stagione. Per questo, riporta 'Voetbal International', il club campano avrebbe messo nel mirino Jeremain Lens. Il 29enne calciatore olandese, in prestito al Fenerbahçe dal Sunderland, ha collezionato 27 presenze con la maglia dei turchi condite da 5 reti e la bellezza di 14 assist. La sua valutazione si aggira sui 10/12 milioni di euro. Un giocatore interessante da seguire con estrema attenzione per la prossima stagione.

A.L.