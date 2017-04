Juventus-Barcellona, Higuain: "Qui per vincere la Champions. Ecco il nostro vantaggio"

10/04/2017 13:50

HIGUAIN JUVENTUS / Alla vigilia della gara d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juve e Barcellona, l'attaccante bianconero Gonzalo Higuain ha commentato le ultime news Juventus ("Il Barcellona ha piena fiducia. Hanno avuto una giornata no a Parigi e non credo la ripetino. Avremo il vantaggio di giocare la prima in casa. Non dovremo sollevare il piede sull'acceleratore nemmeno per un secondo. Se potrebbe essere questo l'anno dello step successivo della Juve in Champions dopo la finale 2015? Lo spero, sono arrivato qua per questo") nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale della 'Uefa'.

Juventus-Barcellona, le dichiarazioni di Higuain al sito Uefa

IL TRASFERIMENTO AL REAL MADRID - "Ero molto giovane, avevo fatto a malapena due stagioni in Argentina e firmare per un club così grande fu incredibile. (...) Ho sempre detto che giocare coi migliori ti aiuta. Ma devi credere in te stesso. Fu un periodo pazzo, tutto accadde così in fretta. Sono così grato al club di avermi dato fiducia. E' stata un'esperienza meravigliosa".

IL PASSAGGIO DAL NAPOLI ALLA JUVE - Queste le parole di Higuain sul colpo di calciomercato dell'estate 2016 che lo ha visto protagonista: "E' stata una decisione difficile. L'ho spiegato più volte, sono molto felice di aver fatto questa scelta. Ho incontrato tante belle persone con mentalità vincente ed è questo che mantiene il club ad alti livelli. Sono arrivato qui per continuare su questa strada".

JUVENTUS-BARCELLONA - "Nel calcio le cose cambiano in fretta. Una squadra che tutti pensavano sarebbe uscita ora è ai quarti. Hanno piena fiducia. Hanno avuto una giornata no a Parigi e non credo la ripetino. Avremo il vantaggio di giocare la prima in casa. Non dovremo sollevare il piede sull'acceleratore nemmeno per un secondo. Se potrebbe essere questo l'anno dello step successivo della Juve in Champions dopo la finale 2015? Lo spero, sono arrivato qua per questo. Ma noi ci stiamo incamminando anche verso lo Scudetto e la Coppa Italia. (...) Vincere la Champions significherebbe tradurre in realtà un sogno, ma non possiamo dimenticare gli altri due trofei".

S.D.